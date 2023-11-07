Израиль-ХАМАС: месяц войны без перспектив перемирия

By Euronews

В ответ на нападение ХАМАС на приграничные кибуцы Израиль сравнял с землей большую часть инфраструктуры сектора Газа. По данным местного минздрава, за месяц погибли более 10 тысяч человек. Нетаньяху заявил, что Израиль будет нести ответственность за безопасность в секторе Газа после окончания войны.

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Каждый день обстрелы и авиаудары, каждый день новые жертвы и раненые в секторе Газа. При этом больше половины медучреждений анклава не работают.

Спустя месяц после нападения ХАМАС на несколько приграничных кибуцев, в результате которого погибли 1400 человек, Израиль в ответ сравнял с землей большую часть инфраструктуры сектора Газа - по данным местного минздрава, погибли более 10 тыс. человек, в том числе более 4 тыс. детей.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш вновь обратился с настоятельным призывом к гуманитарному прекращению огня.

Газа превращается в кладбище для детей. Ежедневно сотни девочек и мальчиков погибают или получают ранения. По имеющимся данным, за четыре недели было убито больше журналистов, чем в любом конфликте за последние три десятилетия. Убито больше сотрудников ООН, занимающихся оказанием помощи, чем за любой сопоставимый период в истории нашей организации Антониу Гутерриш генсек ООН

Израильские войска активизировали свою кампанию, утверждая, что наносят удары по объектам инфраструктуры ХАМАС, сводя к минимуму число жертв среди мирного населения.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждают возможность гуманитарных пауз, позволяющих доставлять помощь в Газу, но не прекращения огня, пока заложники, удерживаемые ХАМАС, не будут освобождены.

В понедельник около 80 израильтян с двойным гражданством и 17 раненых покинули Газу через КПП "Рафах". До этого эвакуация была приостановлена на два дня после того, как в пятницу Израиль атаковал колонну машин скорой помощи в анклаве. Власти Газы заявили, что конвой перевозил раненых, по данным ЦАХАЛ, машины использовались для перевозки боевиков ХАМАС.

Тем временем боевики ХАМАС в Ливане утверждают, что выпустили 16 ракет в сторону Израиля, а поддерживаемые Ираном йеменские хуситы заявили о начале новой атаки беспилотников.

Фотографии похищенных месяц назад заложников проецируются на стены старого города Иерусалима. Более 240 израильтян были захвачены в ходе нападения ХАМАС 7 октября. С тех пор только пятеро были освобождены.

Тем временем, Биньямин Нетаньяху заявил в интервью телеканалу ABC News, что Израиль должен заняться обеспечением безопасности в секторе Газа после окончания войны.

"Я думаю, что Израиль в течение неопределенного периода будет нести общую ответственность за безопасность, потому что мы видели, что происходит, когда мы этого не делаем. Когда мы не несем ответственность за безопасность, все, что мы имеем, - это всплеск террора ХАМАС в масштабах, которые мы и представить себе не могли", - заявил Нетаньяху.

Нетаньяху также еще раз отверг идею прекращения огня в анклаве до тех пор, пока не будут освобождены все заложники, захваченные ХАМАС. При этом он допустил объявление "тактических пауз". Он указал, что Израиль уже объявлял их, чтобы дать возможность проехать гуманитарным грузам или вывести людей. По его мнению, всеобщее прекращение огня помешает действиям Израиля по освобождению заложников.