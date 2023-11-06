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Фотографии недели: лица войны Израиля с ХАМАС, разрушения и скорбь

Юный житель лагеря Аль-Магази в центральной части сектора Газа, где в результате взрыва были убиты и получили ранения десятки людей.
Юный житель лагеря Аль-Магази в центральной части сектора Газа, где в результате взрыва были убиты и получили ранения десятки людей. Авторское право Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images
By Saskia O'DonoghueAlexander Kazakevich
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Поиски выживших под завалами в палестинском лагере беженцев, похороны военного в деревне израильских друзов, акция протеста в Тель-Авиве – фотохроника четвёртой недели войны в подборке Euronews.

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Прошёл почти месяц с нападения группировки ХАМАС на израильские кибуцы и музыкальный фестиваль, вызвавшего ответную операцию Израиля в секторе Газа.

На фоне усиления наземного наступления ЦАХАЛ и интенсивных бомбардировок гуманитарные организации заявляют о всё более тяжёлом положении жителей палестинского анклава. Ежедневно сообщается о жертвах среди мирного населения. В руках боевиков остаются израильские заложники и иностранцы. 

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Фотографам удалось запечатлеть боль людей по обе стороны границы.

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