Фотографии недели: лица войны Израиля с ХАМАС, разрушения и скорбь

Поиски выживших под завалами в палестинском лагере беженцев, похороны военного в деревне израильских друзов, акция протеста в Тель-Авиве – фотохроника четвёртой недели войны в подборке Euronews.

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Прошёл почти месяц с нападения группировки ХАМАС на израильские кибуцы и музыкальный фестиваль, вызвавшего ответную операцию Израиля в секторе Газа.

На фоне усиления наземного наступления ЦАХАЛ и интенсивных бомбардировок гуманитарные организации заявляют о всё более тяжёлом положении жителей палестинского анклава. Ежедневно сообщается о жертвах среди мирного населения. В руках боевиков остаются израильские заложники и иностранцы.

Фотографам удалось запечатлеть боль людей по обе стороны границы.