Минздрав Газы: число погибших превысило десять тысяч

Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что число погибших палестинцев в результате израильских атак превысило десять тысяч. Сотни людей остаются под завалами разрушенных зданий, отметили в подконтрольном ХАМАС ведомстве.

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За месяц войны между Израилем и ХАМАС число погибших в секторе Газа превысило 10 тысяч человек, сообщили в минздраве Газы, отметив, что сотни людей остаются под завалами разрушенных в результате израильских атак зданий.

Из-за нехватки тяжелой техники и оборудования спасателям сложно доставать пострадавших и тела погибших из-под обломков.

В совместном заявлении, подписанном руководителями гуманитарных организаций ООН, содержится призыв к "немедленному прекращению огня".

В тексте говорится, что 88 погибших сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) – наибольшее число жертв среди работников ООН в отдельном конфликте.

Гуманитарная помощь в Газу впервые была доставлена по воздуху. ВВС Иордании сбросили на парашютах груз с медицинскими принадлежностями для иорданского полевого госпиталя, который продолжает работу в условиях блокады и нехватки топлива.

По данным ООН, три четверти населения Газы стали вынужденными переселенцами.

Армия обороны Израиля вновь призвала мирных жителей эвакуироваться из зоны боевых действий в южную часть сектора по открытому на четыре часа гуманитарному коридору.

По оценкам ЦАХАЛ, в течение последних суток армия добилась существенных успехов, завершив окружение города Газа.

Израиль начал операцию "Железные мечи" после нападения боевиков ХАМАС, в результате которого погибли более 1 400 человек. В секторе Газа удерживаются более 240 захваченных на израильской территории заложников. Власти Израиля заявили, что операция в Газе будет продолжаться до полной ликвидации ХАМАС.