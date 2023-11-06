Подросток напал на пограничников в Иерусалиме

By Euronews
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У ворот Ирода в Старом Иерусалиме возле полицейского участка Шалем, 16-ти летний подросток из восточно-иерусалимского района Иссавия напал с ножом на сотрудников пограничной службы. Нападавший убит полицейскими. Еще один школьник подозреваемый в причастности к преступлению арестован
У ворот Ирода в Старом Иерусалиме возле полицейского участка Шалем 16-ти летний подросток из восточно-иерусалимского района Иссавия напал с ножом на сотрудников пограничной службы.
В результате девушка пограничник доставлена в больницу в критическом состоянии, ее напарник легко ранен.
Нападавший убит полицейскими. Еще один школьник, подозреваемый в причастности к преступлению, арестован.