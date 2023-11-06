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Подросток напал на пограничников в Иерусалиме

Пограничный участок в Иерусалиме
Пограничный участок в Иерусалиме Авторское право Mahmoud Illean/Copyright 2016 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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У ворот Ирода в Старом Иерусалиме возле полицейского участка Шалем, 16-ти летний подросток из восточно-иерусалимского района Иссавия напал с ножом на сотрудников пограничной службы. Нападавший убит полицейскими. Еще один школьник подозреваемый в причастности к преступлению арестован

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У ворот Ирода в Старом Иерусалиме возле полицейского участка Шалем 16-ти летний подросток из восточно-иерусалимского района Иссавия напал с ножом на сотрудников пограничной службы.

В результате девушка пограничник доставлена в больницу в критическом состоянии, ее напарник легко ранен.

Нападавший убит полицейскими. Еще один школьник, подозреваемый в причастности к преступлению, арестован.

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