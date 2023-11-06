Подросток напал на пограничников в Иерусалиме

By Euronews

У ворот Ирода в Старом Иерусалиме возле полицейского участка Шалем, 16-ти летний подросток из восточно-иерусалимского района Иссавия напал с ножом на сотрудников пограничной службы. Нападавший убит полицейскими. Еще один школьник подозреваемый в причастности к преступлению арестован