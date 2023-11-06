Палестинская активистка Ахед Тамими арестована за призывы убивать еврейских поселенцев

By Euronews

Поводом для задержания стал ее пост в Instagram, где она угрожает "перерезать" еврейских поселенцев, чтобы "то, что сделал с вами Гитлер, показалось вам шуткой"

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В ходе рейда на оккупированном Западном берегу реки Иордан израильской армией была арестована 22-летняя палестинская активистка Ахед Тамими по обвинению в подстрекательстве к насилию и террористической деятельности.

После начала операции "Железные мячи" в секторе Газа Тамими, которую называют международной иконой палестинского движения, опубликовала пост в Инстаграме с угрозами убийства в адрес еврейских поселенцев.

"Наше послание стадам поселенцев таково: мы ждем вас во всех городах [Западного берега], от Хеврона до Дженина. Мы перережем вас, и вы скажете, что то, что сделал с вами Гитлер, покажется шуткой. Мы будем пить вашу кровь и есть ваши черепа. Давайте, мы ждем вас", - говорится в посте, написанном на иврите и арабском языке.

Тамими стала известна в декабре 2017 года. Тогда в интернете распространилась видеозапись, на которой активистка бьет по лицу офицера ЦАХАЛ, пытавшегося задержать ее брата. Впоследствии она была приговорена к восьми месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 5 тыс. шекелей (около 1,2 тыс. долл.).