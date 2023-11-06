На Лампедузу прибыло более 500 мигрантов

Несмотря на штормовую погоду, судну с беженцами удалось добраться до Европы.

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Порядка 531 новых мигрантов прибыли на остров Лампедуза. Среди них пять женщин и шесть детей. По имеющимся данным, они прибыли из ливийского города Зуара. За дорогу каждый из них заплатил от 4 тыс. до 7 тыс. евро.

25-метровое рыболовецкое судно с мигрантами попало в шторм. От неминуемой гибели людей спасла итальянская береговая охрана.

На берегу острова было найдено тело, привязанное к шине, как спасательному кругу.