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На Лампедузу прибыло более 500 мигрантов

Мигранты из Африки прибывают в Италию
Мигранты из Африки прибывают в Италию Авторское право AP/AP
By Viktoria Sinkevich
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Несмотря на штормовую погоду, судну с беженцами удалось добраться до Европы.

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Порядка 531 новых мигрантов прибыли на остров Лампедуза. Среди них пять женщин и шесть детей. По имеющимся данным, они прибыли из ливийского города Зуара. За дорогу каждый из них заплатил от 4 тыс. до 7 тыс. евро. 

25-метровое рыболовецкое судно с мигрантами попало в шторм. От неминуемой гибели людей спасла итальянская береговая охрана.

На берегу острова было найдено тело, привязанное к шине, как спасательному кругу.

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