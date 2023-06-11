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Новак Джокович стал победителем Ролан-Гаррос

Новак Джокович стал победителем Ролан-Гаррос
Авторское право  Thibault Camus/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 Euronews

В финальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису серб Новак Джокович обыграл норвежца Каспера Рууда.

Новак Джокович в 23-й раз завоевал титул победителя турнира Большого шлема, побив таким образом рекорд, который он удерживал вместе с Рафаэлем Надалем. В решающем поединке сербский теннисист обыграл норвежка Каспера Рууда в трёх сетах: 7:6, 6:3, 7:5.

Встреча продлилась 3 часа 14 минут, у Джоковича - 11 эйсов и три реализованных брейк-пойнта. У Рууда - четыре эйса и один реализованный брейк-пойнт.

У серба теперь, таким образом, три титула чемпиона «Ролан-Гаррос», столько же – на US Open, семь побед на Уимблдоне и десять на Australian Open.

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