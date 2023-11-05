США поддерживают гуманитарные паузы в Газе, но не прекращение огня

Гуманитарные паузы позволят защитить гражданское население, обеспечить доставку гуманитарной помощи, позволив при этом Израилю достичь своих целей по ликвидации ХАМАС, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Иордании.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что прекращение огня в секторе Газа позволит ХАМАС "перегруппироваться и повторить то, что было сделано 7 октября".

Вместе с тем Соединенные Штаты поддерживают идею организации гуманитарных пауз для доставки гуманитарной помощи и обеспечения защиты гражданского населения.

Представители арабских стран, с которыми Блинкен встречался в Иордании, настаивают на прекращении боевых действий.

"Больше всего всем нам, всем заинтересованным сторонам, необходимо предотвратить демонизацию друг друга. Если мы этого не сделаем, то получим именно то, чего добивается ХАМАС. Надо заботиться друг о друге. Мы должны заботиться о каждой невинной жизни", - сказал Блинкен.

Президент США Джо Байден приветствовал идею введения гуманитарных пауз, однако правительство Израиля выступает против любого временного прекращения огня, пока ХАМАС не освободит всех заложников.

"Мы продолжаем действовать в полную силу, Израиль отказывается от временного прекращения огня, которое не включает возвращение заложников", - подчеркнул израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

В воскресенье госсекретарь США вернулся из Иордании в Израиль, откуда откуда отправился на Западный берег на встречу с лидером ПНА Махмудом Аббасом.