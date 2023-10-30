Нетаньяху: "Израиль не согласится на прекращение боевых действий"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не согласится на прекращение огня в секторе Газа. ЦАХАЛ расширяет наземную операцию. В Газу входят новые силы Армии обороны Израиля.

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Израильская армия вводит новые силы в сектор Газа и продолжает наносить удары по позициям боевиков с воздуха.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции в понедельник вечером заявил, что прекращения огня не будет до полного разгрома ХАМАС.

Израиль не начинал эту войну, но он в ней победит, отметил Нетаньяху.

"Так же, как Соединенные Штаты не согласились бы на перемирие после бомбардировки Перл-Харбора или после террористической атаки 11 сентября, Израиль не согласится на прекращение боевых действий против ХАМАС после ужасных атак 7 октября", - заявил израильский премьер-министр.

По словам Нетаньяху, призывы к перемирию - это "призывы к Израилю сдаться ХАМАС, сдаться терроризму, сдаться варварству".

Представители Армии обороны Израиля и Общей службы безопасности страны в понедельник сообщили, что в ходе наземной операции в секторе Газа была освобождена рядовая ЦАХАЛ Ори Мегидиш.

"Ори дома вместе со своей семьей", - говорится в официальном аккаунте Армии обороны Израиля в соцсети Х.

Министр обороны Израиля Йоав Галант подчеркнул, что только усиление военного давления на ХАМАС может ускорить освобождение заложников.