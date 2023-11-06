Из Ирака в Турцию: Энтони Блинкен ищет золотую середину в ближневосточном конфликте

By Euronews

Госсекретарь США продолжает ближневосточное турне в рамках усилий по обеспечению гуманитарных пауз в секторе Газа, но пока безрезультатно

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В воскресенье Энтони Блинкен прибыл с неожиданным визитом в Ирак. Это очередная необъявленная остановка госсекретаря США в рамках ближневосточного турне, главная цель которого — обеспечение гуманитарных пауз в секторе Газа.

Мы усиленно работаем над тем, чтобы конфликт в Газе не привел к эскалации и не распространился дальше, будь то здесь или в других странах региона. [...] Очень важно, чтобы наши усилия по обеспечению гуманитарной паузы могли бы способствовать перспективе освобождения заложников. Это также может способствовать решению других задач, которые мы намерены решить Энтони Блинкен госсекретарь США

Ранее Блинкен провел переговоры с Махмудом Аббасом в Рамаллахе. Американский дипломат считает, что президент Палестины мог бы играть "центральную роль" в любом правительстве Газы после ХАМАС.

Аббас же в свою очередь заявил, что Палестинская автономия возьмет на себя власть в Газе, которую ХАМАС контролирует с 2007 г., только в рамках "всеобъемлющего политического решения" израильско-палестинского конфликта.

Накануне Блинкен прибыл в Турцию на переговоры со своим коллегой Хаканом Фиданом.

Госсекретарь США ищет золотую середину в ситуации, когда мало кто верит, что таковая существует.

Израиль утверждает, что он может согласиться на гуманитарную паузу только, если ХАМАС освободит всех заложников. В то же время многие лидеры стран региона хотят полного прекращения огня в отличие от западных стран, считающих, что Израиль имеет право на самооборону.