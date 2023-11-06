Из Ирака в Турцию: Энтони Блинкен ищет золотую середину в ближневосточном конфликте

Госсекретарь США продолжает ближневосточное турне в рамках усилий по обеспечению гуманитарных пауз в секторе Газа, но пока безрезультатно
В воскресенье Энтони Блинкен прибыл с неожиданным визитом в Ирак. Это очередная необъявленная остановка госсекретаря США в рамках ближневосточного турне, главная цель которого — обеспечение гуманитарных пауз в секторе Газа.
Ранее Блинкен провел переговоры с Махмудом Аббасом в Рамаллахе. Американский дипломат считает, что президент Палестины мог бы играть "центральную роль" в любом правительстве Газы после ХАМАС.
Аббас же в свою очередь заявил, что Палестинская автономия возьмет на себя власть в Газе, которую ХАМАС контролирует с 2007 г., только в рамках "всеобъемлющего политического решения" израильско-палестинского конфликта.
Накануне Блинкен прибыл в Турцию на переговоры со своим коллегой Хаканом Фиданом.
Госсекретарь США ищет золотую середину в ситуации, когда мало кто верит, что таковая существует.
Израиль утверждает, что он может согласиться на гуманитарную паузу только, если ХАМАС освободит всех заложников. В то же время многие лидеры стран региона хотят полного прекращения огня в отличие от западных стран, считающих, что Израиль имеет право на самооборону.