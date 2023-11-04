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Четыре человека погибли на перевернутой яхте

Выброшенная на берег яхта, на борту которой находились четверо погибших
Выброшенная на берег яхта, на борту которой находились четверо погибших Авторское право EVS / RTP
By Глеб Шатуновский
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В Португалии прогулочная яхта перевернулась в результате удара волны. Погибли четыре человека.

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Четыре человека погибли близ берегов Португалии, когда прогулочная яхта под датским флагом опрокинулась в результате удара волны. Трагедия произошла в километре от берега, в 60 километрах к северу от Лиссабона.

Тела троих человек, в возрасте от 46 до 61 года, были обнаружены в пятницу на берегу. Все они были гражданами Дании.

Четвертую погибшую спасатели обнаружили в субботу на борту опрокинувшегося судна. Никто из погибших не носил спасательного жилета.

Шторм "Киаран" не затронул Португалию непосредственно, однако власти повысили уровень погодной опасности до красного из-за вызванных им высоких волн.

В эти выходные над Португалией должен пройти другой шторм, "Домингос". Ожидается, что высота волн может достичь девяти метров.

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