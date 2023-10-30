Россия перебрасывает дополнительные силы под Авдеевку

Британская разведка предполагает, что потери российской армии под Авдеевкой одни из самых высоких за 2023 год, а военные подразделения РФ на этом направлении, по всей видимости, недоукомплектованы должным образом.

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Российские войска, судя по всему, сосредоточили значительную часть своей боевой мощи в районе Авдеевки в Донецкой области, сообщило в выходные Министерство обороны Великобритании.

Россия направила в этот сектор, по всей видимости, до восьми бригад. И эти подразделения, вероятно, понесли одни из самых высоких потерь в 2023 году.

Пресс-секретарь Таврийской группировки войск Украины полковник Александр Штупун заявил, что в настоящее время Москва держит на авдеевском направлении 40 тысяч человек и перебрасывает туда дополнительные силы и средства.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил в беседе с главой Пентагона Ллойдом Остином, что российские потери в Авдеевке составляют около четырех тысяч военнослужащих.

По оценкам Института изучения войны (ISW), российские военные подразделения не укомплектованы военнослужащими в должной степени и могут быть "батальонами", "бригадами" или "полками" только на бумаге. Личного состава в них меньше.

Министерство обороны Великобритании в своей сводке отмечает, что российские "военные блогеры" критикуют тактику военных. Характер операции позволяет предположить, что основные военно-политические задачи России остаются прежними, как и на протяжении большей части войны.

Политические лидеры требуют захвата новых территорий, но военные не могут организовать эффективные наступательные действия.