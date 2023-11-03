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ЦАХАЛ: "Вопрос о прекращении огня даже не стоит"

Последствия авиаудара по Хан-Юнису, где, по сообщениям, погиб палестинский журналист Мохаммед Абу Хатаб.
Последствия авиаудара по Хан-Юнису, где, по сообщениям, погиб палестинский журналист Мохаммед Абу Хатаб. Авторское право MAHMUD HAMS / AFP
By Alexander Kazakevich
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В Газе ЦАХАЛ ведёт боевые действия "в полную силу". Гуманитарные организации опасаются, что не смогут помочь мирным жителям, которые остаются в окружённом городе.

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Израильские войска действуют в городе Газа, в последние часы наносятся удары по форпостам, штабам и пусковым площадками ХАМАС, утверждает ЦАХАЛ. 

"Инженерный корпус работает над обнаружением и нейтрализацией подземной инфраструктуры, взрывчатых веществ и других угроз, чтобы войска могли свободно передвигаться", – отметил бригадный генерал Даниэль Хагари.

По словам премьера Биньямину Нетаньяху, Армия обороны Израиля находится "на пиковой точке" битвы в Газе.

Представитель "Бригад Аль-Кассам", военизированного крыла группировки ХАМАС, заявил, что битва за город "станет проклятием для Израиля". 

В пятницу утром израильские военные объявили о гибели ещё четырёх солдат. Таким образом, общее число погибших военнослужащих ЦАХАЛ, участвующих в наземной операции, достигло 23 человек.

Всего с нападения боевиков 7 октября погибли 338 израильских солдат.

Вопрос о прекращении огня сейчас даже не стоит. ЦАХАЛ находится в состоянии войны. Он ведёт войну, чтобы уничтожить ХАМАС.
Даниэль Хагари
пресс-секретарь ЦАХАЛ

Больница "Аль-Кудс" (арабское название Иерусалима), вторая по величине в городе Газа, и прилегающая к ней территория регулярно обстреливаются, сообщает палестинский Красный Полумесяц. Рано утром в пятницу в результате авиаудара более 20 человек получили ранения.

Бомбардировки "ставят под угрозу жизни самоотверженного медицинского персонала и тысяч гражданских лиц в этом районе", говорится в заявлении организации.

Агентство ООН по делам палестинских беженцев (UNRWA) объявило, что четыре школы ООН в секторе Газа, используемые в качестве убежищ, пострадали от бомбардировок. Погибли, как утверждается, по меньшей мере 20 человек.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив. Перед вылетом из Вашингтона он заявил, что намерен обсудить с властями Израиля "шаги, которые необходимо предпринять для защиты гражданского населения" палестинского анклава.

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