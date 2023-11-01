Израиль хочет разделить сектор Газа на две части

Медленное наступление ЦАХАЛ с севера на сектор Газа направлено на обеспечение безопасности флангов израильских войск, считают в Reuters

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Согласно последним оценкам ISW и проекта "Критические угрозы", по состоянию на 31 октября израильские войска продвинулись в Бейт-Ханун на северо-востоке сектора Газа для проведения зачистки и расширили свои позиции вдоль прибрежной линии на северо-западе анклава.

По сообщению агентства Reuters: медленное наступление с севера направлено на обеспечение безопасности флангов израильских войск.

Местные СМИ и палестинские боевики заявили о столкновении с израильскими силами, продвигающимися на запад к югу от города Газа.

Целью атаки может быть отрезание города Газа с юга, угрожая дороге Салах Ад-Дин — главной транспортной артерии, проходящей по всей длине сектора Газа.

Перекрытие дороги фактически разделит Газу на две части и изолирует город Газа от юга.