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Израильские войска окружают Газу

Израильская операция в секторе Газа
Израильская операция в секторе Газа Авторское право Israel Defense Forces via AP
By Oleksandra Vakulina
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Израильские войска продолжают продвижение к административному центру палестинского анклава, но сталкиваются с ожесточенным сопротивлением боевиков ХАМАС

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Израильские войска в четверг продвигались к городу Газе, но встретили ожесточенное сопротивление со стороны боевиков ХАМАС, которые использовали минометы и наносили удары из туннелей, сообщает агентство Reuters.

Ливанские телеканал "Аль-Маядин", связанный с "Хезболлах", сообщил, что израильское бронетанковое подразделение продвинулось с северо-запада сектора Газа на юг вдоль побережья, а затем попыталось продвинуться на восток, вглубь анклава.

Командир 162-й дивизии ЦАХАЛа заявил, что израильские войска достигли "ворот города Газы", что, возможно, подтверждает это сообщение.

"Бригады Аль-Кассема", боевое крыло ХАМАС, заявили, что их боевики вступили в бой с израильскими войсками, пытавшимися войти в район к западу от города Газы.

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