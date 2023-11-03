Палестинцы гибнут на Западном берегу реки Иордан

ООН предупреждает о росте насилия и на Западном берегу реки Иордан, где 132 палестинца погибли в результате массовых расправ, учиненных израильской армией

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На пограничном переходе Рафах отмечается повышенная активность.

С одной стороны границы автомобили скорой помощи выстраиваются в очередь, чтобы вывести раненых на лечение в Египет. С другой - подъезжают грузовики с гуманитарной помощью для жителей Газы.

Порядка 800 человек, включая раненых и граждан с иностранными паспортами, смогли покинуть сектор через этот пропускной пункт.

ООН, в свою очередь, предупреждает о росте насилия и на Западном берегу реки Иордан, где 132 палестинца погибли в результате массовых расправ, учиненных израильской армией

— В то время как большое внимание уделяется терактам на территории Израиля и усилению боевых действий в секторе Газа, с 7 октября ситуация на оккупированном Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, вызывает тревогу и требует безотлагательного решения на фоне все более частых и многоплановых нарушений прав человека палестинцев, происходящих там Элизабет Тросселл, специалист по коммуникациям Верховного комиссара ООН по правам человека

Наряду с войной в Газе Израиль проводит операции в городах Западного берега реки Иордан.

В Дженине погибли два человека. За день до этого израильскими военными были убиты трое палестинцев: двое - во время рейда под Рамаллахом, третий - в северном городе Калькилья.