Палестинцы гибнут на Западном берегу реки Иордан

ООН предупреждает о росте насилия и на Западном берегу реки Иордан, где 132 палестинца погибли в результате массовых расправ, учиненных израильской армией
На пограничном переходе Рафах отмечается повышенная активность.
С одной стороны границы автомобили скорой помощи выстраиваются в очередь, чтобы вывести раненых на лечение в Египет. С другой - подъезжают грузовики с гуманитарной помощью для жителей Газы.
Порядка 800 человек, включая раненых и граждан с иностранными паспортами, смогли покинуть сектор через этот пропускной пункт.
ООН, в свою очередь, предупреждает о росте насилия и на Западном берегу реки Иордан, где 132 палестинца погибли в результате массовых расправ, учиненных израильской армией
Наряду с войной в Газе Израиль проводит операции в городах Западного берега реки Иордан.
В Дженине погибли два человека. За день до этого израильскими военными были убиты трое палестинцев: двое - во время рейда под Рамаллахом, третий - в северном городе Калькилья.