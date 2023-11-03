Хасан Насралла: последний конфликт станет "решающим"

В своей речи лидер ливанской группировки "Хезболлах" не объявил всестороннего наступлении на Израиль, но сказал, что поддерживаемое Ираном ополчение уже вступило в бой

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Впервые после обострения палестино-израильского конфликта лидер ливанской группировки "Хезболлах" выступил с речью перед сторонниками. В случае нападения Израиля на его страну он пригрозил "тотальной" войной в регионе.

Хасан Насралла также положительно оценил нападения ХАМАСа на юг Израиля 7 октября. Он добавил, что последний конфликт станет "решающим".

Хасан Насралла:

— То, что происходит сегодня в Газе, не похоже ни на одну из предыдущих войн. Это не похоже на то, происходило раньше. Это не просто очередная битва. Это решающий и исторический бой. То, что развернется после него, будет существенно отличаться от всего, что было прежде.

Насралла не объявил всестороннего наступлении "Хезболлах", но сказал, что поддерживаемые Ираном силы уже вступили в бой

Хасан Насралла, глава "Хезболлах:

— Что касается нашего ливанского фронта: некоторые спрашивали: "Собирается ли его преосвященство объявить о вступлении в бой?" Мы вступили в бой 8 октября.

В течение последних дней израильские военные нанесли удары по объектам "Хезболлах" на юге Ливана. В результате обстрелов убиты десятки боевиков и мирных жителей.

В ходе недавних столкновений на севере Израиля во время ракетного обстрела со стороны Ливана погибли семь израильских солдат и один мирный житель.