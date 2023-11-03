Израиль нанёс ответный удар по позициям боевиков "Хезболлах"

Удары по позициям "Хезболлах" наносились с воздуха при поддержке артиллерии. Накануне вечером боевики обстреляли с территории Ливана несколько израильских неселённых пунктов.

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Армия обороны Израиля нанесла несколько ударов по позициям боевиков ливанского движения "Хезболлах" в ответ на обстрелы израильской территории.

В четверг вечером боевики "Хезболлах" выпустили десятки ракет по населенных пунктам на севере Израиля.

В Кирьят-Шмоне одна из ракет попала в жилой дом.

Пожар в Кирьят-Шмоне после попадания ливанской ракеты в здание ресторана

В ЦАХАЛ также подтвердили ранение двух военнослужащих в результате атаки беспилотника.

Во второй половине дня в пятницу ожидается выступление лидера движения "Хезболлах" Хасана Насраллы. Это будет его первое публичное обращение с начала израильской операции "Железные мечи".

Местные СМИ со ссылкой на дипломатические источники в Тегеране сообщают, что Насралла объявит "всеобщую мобилизацию шиитских формирований на войну с Израилем", так как военная операция в секторе Газа не была остановлена до 3 ноября.

Американское издание Wall Street Journal со ссылкой на источники в разведке США сообщает, что российская ЧВК "Вагнер" может передать движению "Хезболлах" зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". В Кремле эту информацию назвали безосновательной.