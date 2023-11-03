Израиль выслал палестинских рабочих

Тысячи палестинских рабочих из Газы, работавших в Израиле, вернулись в сектор через КПП Керем Шалом. Они заявили, что подвергались задержаниям и жестокому обращению со стороны израильских властей

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Сотни палестинских рабочих, находившихся в Израиле на момент начала войны, были отправлены обратно в Газу. Израиль хочет прекратить все контакты с сектором.

Когда началась война, около 18 500 приграничных рабочих из Газы имели разрешения на работу в Израиле. По меньшей мере 700 из них уже вернулись в домой в пятницу через южный контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом, недалеко от Египта.

В это время здесь звучали сирены, предупреждающие о ракетном обстреле из сектора Газа, который подвергся израильским атакам после теракта ХАМАС 7 октября.

Рабочие сообщили, что в течение этих четырёх недель в Израиле с ними плохо обращались и заставляли прислуживать. Многие были перемещены на оккупированный Западный берег Иордана, а по меньшей мере 4000 человек были задержаны израильскими властями и подвергнуты допросу. У некоторых на ногах сохранились пластиковые наклейки с номерами.