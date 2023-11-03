Последствия шторма "Киаран"

По меньшей мере жизни 12 человек унес шторм "Киаран" обрушившийся на Западную Европу. Большинство из них были убиты упавшими деревьями. Ожидается, что во второй половине дня погода ухудшится, поэтому власти призвали граждан оставаться дома

РЕКЛАМА

По меньшей мере жизни 12 человек унес шторм "Киаран" обрушившийся на Западную Европу. Большинство были убиты упавшими деревьями.

Рекордный по силе ветер, скорость которого достигала 200 км/ч, вызвал транспортный коллапс. Были закрыты порты, нарушено авиа- и железнодорожное сообщение.

Во Франции около 1,2 млн. домохозяйств остались без электричества. Премьер-министр Элизабет Борн, посетившая нормандский город Кан, отдала дань памяти погибшим.

Элизабет Борн, премьер-министр Франции:

— Шторм уже позади, но, как вы знаете, в будущем возможны и другие потрясения. Мы скорбим в связи с гибелью двух человек и 47 раненых. Поэтому, прежде всего, я хотела бы выразить полную поддержку и солидарность пострадавшим и их семьям.

В Италии ураган унес жизни шести человек, двое пропали без вести. В Тоскане введено чрезвычайное положение. В некоторых районах сохраняется " оранжевый" уровень опасности. С высоты регион выглядит как огромное пространство воды и грязи.