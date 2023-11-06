Зеленский: "Ситуация не патовая"

By Euronews

Зеленский опроверг предположение Залужного. Россия усилила беспилотные удары по Украине. Продолжается обстрел Авдеевки.

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Президент Украины Владимир Зеленский опроверг предположение своего главнокомандующего армией о том, что война с Россией зашла в тупик. Зеленский, которого недавно видели посещающим укрианские войска на фронте, как сообщается, упрекнул генерала Залужного и обвинил его в том, что он "облегчает работу агрессору".

Украина подвергается участившимся ударам беспилотников со стороны России. Считается, что Москва усиливает давление по мере приближения зимы, чтобы попытаться нанести как можно больший ущерб энергетической инфраструктуре Украины.

В своем последнем обращении украинский лидер призвал США к дальнейшему финансированию войны, предупредив, что победа России будет означать войну для американских солдат в странах НАТО.

Тем временем Москва утверждает, что её армия продолжает наступать; не прекращаются удары по городу Авдеевке, имеющему стратегическое значение.

Между тем , по оценкам Украины и США, число российских потерь убитыми и ранеными превысило 305 000 человек.