Оптимизм Киева по поводу переговоров о вступлении в ЕС

By Euronews

Министр иностранных дел Украины представил в Берлине реформы, которые Киев провёл для выполнения своих обязательств с целью вступления в Евросоюз.

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Украина оптимистично относится к началу переговоров о вступлении в ЕС в этом году. Во время министерской конференции в Берлине глава украинского МИД Дмитрий Кулеба представил реформы, которые провел Киев для выполнения своих обязательств, ресмотря на российское вторжение.

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины:

"Наша основная позиция, которую я привез из Киева, заключается в том, что реформа ЕС не должна брать в заложники процесс расширения. И мы должны найти правильный баланс между процессом реформирования Европейского Союза и продолжающимся расширением".

Кулеба заявил, что он также будет настаивать на "новой, сильной, консолидированной политике Евросоюза по сотрудничеству между оборонной промышленностью ЕС и стран-кандидатов".

Расширение Евросоюза будет в центре внимания саммита в Брюсселе в середине декабря, к этому времени Европейская комиссия представит отчеты о предложениях Украины и Молдавии.