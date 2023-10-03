Вступление в ЕС: "Украина обязательно выполнит свою часть работы"

By Euronews

На прошедшем в Киеве неформальном саммите министры стран ЕС пообещали и дальше поддерживать Украину перед лицом российской агрессии. Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Киев выполнит все условия для присоединения к Евросоюзу.

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Министры иностранных дел стран Европейского союза собрались в понедельник в Киеве на "историческую встречу", призванную наметить линии "долгосрочной поддержки" Украины, столкнувшейся с российским вторжением и стремящейся интегрироваться в ЕС.

Речь также идет о том, чтобы показать России, что она "не должна рассчитывать" на "усталость" Европейского Союза, пояснила французский министр Катрин Колонна.

Глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба также считает, что "самая большая надежда (Владимира) Путина__заключается именно в том, чтобы Запад и весь мир устали поддерживать Украину в этой войне". "Россия выделяет на это огромное количество ресурсов", - заверил он.

Несколькими часами ранее Кремль заявил, что убежден в том, что "усталость" будет "нарастать в разных странах".

"Если [президент России Владимир] Путин думает, что сможет продержаться дольше, чем мы, он ошибается", - отметила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

В своем ночном обращении президент Зеленский заявил, что Европейский Союз должен продемонстрировать готовность принять переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Наша ключевая интеграционная цель - выработать решение в этом году, чтобы начать переговоры о членстве, и сегодня я еще раз услышал, что это абсолютно возможно. Украина обязательно выполнит свою часть работы - семь рекомендаций Еврокомиссии, и очень важно, что со стороны Евросоюза, со стороны всех его государств-членов была такая же готовность к принятию политического решения по Украине, к началу переговоров Владимир Зеленский президент Украины

ЕС предложил "двусторонний пакет" на сумму 5 млрд. евро для обороны Украины, заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

Выступая перед 24 министрами - по разным причинам отсутствовали министры Польши, Венгрии и Латвии, - президент Владимир Зеленский выразил мнение, что победа Украины "напрямую зависит от сотрудничества" Киева с западными союзниками.

Украина уже много лет стремится вступить в ЕС и получила статус кандидата на вступление в июне 2022 года, но для того, чтобы сделать следующий шаг, Киеву необходимо добиться прогресса, особенно в борьбе с коррупцией.

Прошедший саммит является "исключительным дипломатическим жестом", подчеркнула министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. По ее словам, ЕС хочет продемонстрировать свою "решительную" и "продолжительную" поддержку Украины "до тех пор, пока она не сможет одержать победу" над Россией.

Речь идет о том, чтобы показать, "что Украина является частью европейской семьи", а также "дать понять России, что она не должна рассчитывать на нашу измотанность", - подчеркнула Колонна.

Немецкий министр Анналена Бербок потребовала реализации "плана зимней защиты", чтобы Украина, как и в прошлом году, смогла справиться с атакой на свою энергетическую инфраструктуру.