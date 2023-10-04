Украина-ЕС: начало официальных переговоров о членстве уже в декабре?

By Euronews

Евросоюз намерен официально объявить о начале переговоров с Украиной о присоединении к блоку в декабре, несмотря на то, что Киев выполнил лишь два обязательных условия Еврокомиссии из семи.

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Европейский союз уже в декабре может официально объявить о начале переговоров с Украиной по поводу присоединения страны к блоку, пишет издание Politico со ссылкой на дипломатические источники.

В ноябре Еврокомиссия опубликует промежуточный отчет, посвященный тому, насколько успешно Киев выполняет условия для вступления в ЕС.

"Политическое давление будет чересчур сильным, чтобы отдельные страны, входящие в блок, смогли ему воспротивиться. Рабочее предположение действительно состоит в том, что к декабрю Европейский совет примет решение об открытии переговоров", — приводит издание слова одного из источников.

Украина подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. Для того чтобы стать частью сообщества ей необходимо выполнить семь требований, поставленных Еврокомиссией. На данный момент выполнены только два.

Украинский президент Владимир Зеленский на неформальном министерском саммите ЕС пообещал, что всё необходимое для вступления в блок будет сделано. Представители Евросоюза в ответ заверили, что Брюссель будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется, несмотря на надежды Кремля на "усталость от войны" и решение США принять временный бюджет без помощи Украине.

В Белом доме, однако, дали понять, что не будут прекращать оказывать помощь.

"Президент Байден ясно дал понять, что мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы поддержка Америкой Украины была прервана", — заявил во вторник журналистам официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.

У Вашингтона достаточно финансовых возможностей, чтобы оказывать необходимую поддержку Киеву, подчеркнул Кирби.

Во вторник Международное агентство по атомной энергии провело двенадцатую по счету ротацию инспекторов Запорожской АЭС, где сотрудники МАГАТЭ следят за безопасностью оккупированной Россией станции.