Байден готов наложить вето на законопроект о помощи только Израилю, не включающий поддержку Украины

By Euronews

В Белом доме заявили, что президент США наложит вето на предложенный республиканцами законопроект о помощи только Израилю без поддержки Украины

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Демонстранты, призывающие к прекращению огня в секторе Газа, попытались помешать слушаниям в Сенате. Законодатели рассматривали вопрос о предоставлении военной помощи Израилю и Украине.

Президент Джо Байден попросил Конгресс выделить на это 106 миллиардов долларов.

Республиканцы, имеющие большинство в Палате представителей, а также некоторые республиканцы в Сенате выступают против объединения двух пакетов помощи.

В Белом доме уже заявили, что Байден наложит вето на законопроект о предоставлении помощи только Израилю, не включающий поддержку Украины.