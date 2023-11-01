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Байден готов наложить вето на законопроект о помощи только Израилю, не включающий поддержку Украины

США
США Авторское право Manuel Balce Ceneta/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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В Белом доме заявили, что президент США наложит вето на предложенный республиканцами законопроект о помощи только Израилю без поддержки Украины

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Демонстранты, призывающие к прекращению огня в секторе Газа, попытались помешать слушаниям в Сенате. Законодатели рассматривали вопрос о предоставлении военной помощи Израилю и Украине. 

Президент Джо Байден попросил Конгресс выделить на это 106 миллиардов долларов. 

Республиканцы, имеющие большинство в Палате представителей, а также некоторые республиканцы в Сенате выступают против объединения двух пакетов помощи.

В Белом доме уже заявили, что Байден наложит вето на законопроект о предоставлении помощи только Израилю, не включающий поддержку Украины.

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