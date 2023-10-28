Не менее девяти человек погибли в Средиземном море при попытке добраться до итальянского берега. На пути из Северной Африки потерпели бедствие два судна с мигрантами.

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Два судна с мигрантами потерпели бедствие в Средиземном море. По пути из Туниса в Италию перевернулась лодка с примерно 60 пассажирами.

Тела пяти из них и само судно выбросило на пляж сицилийского города Маринелла-ди-Селинунте. 35 человек, добравшихся до берега живыми, задержала полиция. Береговая охрана ищет пропавших без вести.

Судно немецкой НПО Sea Eye в пятницу обнаружила лодку с 49 мигрантами. Она направлялась из Ливии. Всех, включая беременную женщину в тяжёлом состоянии, эвакуировали и доставили на Лампедузу. Также были обнаружены тела четырёх пассажиров.

Поток мигрантов, следующих по средиземноморскому маршруту, в последнее время резко увеличился.

По данным МВД страны, с января в Италию по нему прибыло больше 142тысяч человек - против 82 тысяч годом ранее.

По подсчётам Международной организации по миграции (IOM), с 2014 г. при попытке переплыть Средиземное море пропали без вести свыше 28 тысяч человек.