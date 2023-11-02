Основную часть финансирования палестинских боевиков обеспечивают иностранные государства, заявил в интервью Euronews бывший американский финансовый аналитик по борьбе с терроризмом

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Министерство финансов США за последние две недели ввело две порции санкций в отношении ключевых должностных лиц и финансовых сетей, связанных с ХАМАС, в связи с нападением на Израиль 7 октября.

Меры направлены на внешнее финансирование палестинской группировки, которое включает в себя ее секретный инвестиционный портфель. По словам Джонатана Сканцера, бывшего финансового аналитика по борьбе с терроризмом Министерства финансов США, ряд инвестиций, в основном состоящих из долей в компаниях, занимающихся недвижимостью, распространены в основном в арабском мире и принадлежат сторонникам ХАМАС.

Сторонники организации предоставляют ХАМАС доступ к этим средствам, переводя доходы от бизнеса в пользу группировки "нечестными способами", - пояснил Сканцер, ныне занимающий пост старшего вице-президента по исследованиям в Фонде защиты демократии.

Мы закрывали глаза на эту деятельность [внешнее финансирование Хамаса] более десяти лет. Джонатан Сканцер Бывший финансовый аналитик по борьбе с терроризмом Министерства финансов США

Санкции США направлены на блокирование любых операций с указанными фирмами и физическими лицами, чтобы пресечь приток капитала к группировке, внесенной в список террористических США и ЕС. Когда США принимают такое решение, другие страны, как правило, присоединяются к ним.

Но наносят ли эти санкции реальный ущерб финансовым ресурсам ХАМАС? По мнению Сканцера, скорее всего, нет, в частности, из-за значительного притока средств из других стран.

Половина денег ХАМАС поступает от иностранных правительств

Внешние источники доходов ХАМАС весьма значительны: по оценкам, они исчисляются десятками миллионов долларов.

Однако "в процентном отношении к общему бюджету террористической группировки гораздо важнее сосредоточиться, в первую очередь, на Иране и Катаре", - считает Сканцер.

По словам бывшего аналитика по борьбе с терроризмом, годовой бюджет ХАМАС составляет около 1 млрд. долл. (938 млн. евро) на управление сектором Газа и его военное обеспечение.

"Около 200 млн. долл. из них поступает из Ирана. Еще от 100 до 200 млн. долл. - из Катара", - добавил Сканцер.

Где ХАМАС берет деньги Euronews

Еще одним твердым сторонником палестинской группировки, предположительно, является Турция после прихода к власти в 2002 году президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

В отличие от многих своих союзников по НАТО и ЕС, Анкара не считает ХАМАС террористической организацией и принимает членов этой группировки на своей территории.

"ХАМАС не является террористической организацией, это освободительная группировка, "моджахеды" (арабский термин, обозначающий мусульман, сражающихся за свою веру или общину), ведущие борьбу за защиту своих земель и народа", - заявил Эрдоган депутатам от своей партии на прошлой неделе.

В Турции также проживают некоторые из высших руководителей этой группировки, а также компании, которые действуют под видом легальных предприятий, но при этом незаконно финансируют ХАМАС.

Сканцер рассматривает позицию Анкары с "серьезной озабоченностью", поскольку эта страна является членом НАТО и в то же время "позволяет незаконное финансирование" на своей территории.

Министерство финансов США утверждает, что в других странах, таких как Иран, Катар, Судан и Алжир, также находятся ключевые члены и финансовые посредники ХАМАС.

"Они находятся там в качестве гостей правительств. Не предпринимается никаких усилий, чтобы сдержать, остановить или арестовать их", - отмечает Сканцер.

Разрушения в Тель-Авиве после обстрела из Газы 7 октября 2023 года Moti Milrod/AP

"Одна из причин, по которой ХАМАС смог осуществить теракт [в Израиле] 7 октября, заключается в том, что США и другие американские союзники позволили им действовать в этих местах, - продолжает эксперт. - Мы закрывали глаза на эту деятельность в течение более чем десяти лет".

По словам Сканцера, несмотря на наличие самой крупной в мире инфраструктуры по борьбе с финансированием терроризма, США все же располагают ограниченными ресурсами. С другой стороны, иногда это вопрос баланса приоритетов.

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"За последние 5-10 лет было принято решение игнорировать финансистов ХАМАС в США, поскольку эти люди служили источниками информации по ИГИЛ или другим прямым угрозам родине", - сказал Сканцер.

"Финансовые смертники"

На этом источники финансирования ХАМАС не заканчиваются.

По данным британской компании Elliptic, занимающейся анализом операций с виртуальными валютами, помимо налогов, собираемых с 2,1 млн жителей Газы, организация использует криптовалюты в качестве способа сбора средств как минимум с 2019 года.

На криптовалютные кошельки, связанные с ХАМАС и конфискованные израильскими властями, в период с 2020 по 2023 год поступило более 40 млн долларов, как впервые сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные тель-авивской криптоаналитической компании BitOK.

Немаловажную роль играет и контрабанда денег, оружия и других товаров. На прошлой неделе Армия обороны Израиля заявила, что в преддверии нападения 7 октября ХАМАС переправлял оружие и боеприпасы через туннели под границей Египта и Газы.

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Палестинский контрабандист перевозит холодильники через туннель из Египта в сектор Газа, 28 октября 2010 года Eyad Baba/AP

Вспоминая свою работу в Министерстве финансов США, Сканцер говорит, что ему приходилось сталкиваться с так называемыми "финансовыми смертниками".

Этот термин применяется к бизнесменам, которые берут кредиты якобы для своей предпринимательской деятельности, но вместо этого просто передают деньги ХАМАС и не возвращают долг, пояснил Сканцер.

Последний источник средств, который он назвал, - это неправительственные организации, например, благотворительные фонды.

Примером успешной борьбы с терроризмом в США может служить дело Фонда помощи и развития Святой Земли (HLF). Основанный в 1989 году и имевший штаб-квартиру в Техасе, он был крупнейшей мусульманской благотворительной организацией США.

В декабре 2001 г. США признали HLF террористической организацией, арестовали его активы и закрыли. По данным Министерства юстиции США, с 1995 года, когда оказание финансовой поддержки ХАМАС стало считаться незаконным, организация предоставила этой группировке финансирование в размере около 12,4 млн. долл.

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Помимо США, Сканцер признал существование связанных с ХАМАС благотворительных организаций в Европе - в частности, в Великобритании, а также в Южной Африке.

Например, Interpal, или Палестинский фонд помощи и развития, - это лондонская благотворительная организация, созданная в 1994 году для помощи палестинцам. В 2003 г. США включили ее в список террористических организаций за то, что она якобы поддерживала ХАМАС.

Однако в 2010 г. после трех расследований, проведенных британскими властями, Высокий суд Лондона признал клеветой утверждение о том, что Interpal поддерживает палестинскую боевую группировку. Поэтому благотворительная организация продолжает работать из столицы Великобритании.

"Есть много организаций, которые либо подозреваются, либо даже уличены правительством [в финансировании ХАМАС]. Но юридические стандарты в этих странах иные, поэтому эти сети продолжают функционировать", - заключил Сканцер.