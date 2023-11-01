By Euronews

Урсула фон дер Ляйен призвала Сербию де-факто признать независимость Косова в обмен на пакет финансовой поддержки от Брюсселя.

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от Сербии де-факто признать независимость частично признанной республики Косово в обмен на пакет финансовой поддержки от ЕС, который позволит удвоить сербский ВВП за ближайшие десять лет. Сейчас в расчете на душу населения он составляет примерно 44% от среднего по ЕС и после пандемии растет примерно на 2% в год.

"Речь идет о выполнении Охридского соглашения. Это соглашение предусматривает различные шаги. Например, признание Сербией документов и институтов. А это, с другой стороны, сопровождается созданием Сообщества муниципалитетов с сербским большинством. Это должно быть сделано Косово", — заявила глава Еврокомиссии.

Сообщество сербских муниципалитетов должно стать органом самоуправления для живущих на территории Косова сербов. Белград и Приштина договорились об этом в рамках переговоров по нормализации отношений в Охриде прошлой весной, но процесс так и не был завершен.

"Мы знаем, что наши обязательства являются частью диалога, и мы готовы их выполнять. У нас есть все документы. Необходимо только их соблюсти и принять принципы. Существуют четыре документа, связанных с Сообществом сербских муниципалитетов, ни один из них не был выполнен", — подчеркнул президент Сербии Александр Вучич.

Охридское соглашение также включают в себя взаимное признание паспортов, отказ Сербии от представительства Косова на мировой арене и обмен дипмиссиями — то есть фактическое признание Белградом независимости территории.