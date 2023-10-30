Танки ЦАХАЛ замечены на окраине города Газа

По данным AFP, израильские бронемашины перекрыли главную дорогу, связывающую северные и южные районы сектора Газа.

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Израиль усиливает свое наземное наступление на окраинах города Газа бронетехникой. На видео, снятом журналистами Associated Press, видно, как израильский танк ведёт огонь по автомобилю в районе дороги Салахедин на юге города Газы.

Когда машина приближается к земляному барьеру, она останавливается и разворачивается, но, затем танк по всей видимости открывает огонь. и машина взрывается. Позже министерство здравоохранения Газы сообщило о гибели трёх человек. Вторжение танков в этот район перерезало ключевую дорогу, соединяющую север и юг сектора Газа.

Ряд европейских СМИ пишут о том, что сухопутные войска израильской армии прибыли на окраину города Газав понедельник, продвинувшись с востока сектора к его внутренней части. Ранее представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что армия еврейского государства "расширяет масштабы" сухопутной военной операции в секторе Газа.

Израильские танки достигли дороги Салахедин, главной артерии палестинского анклава, пересекающей ее с севера на юг. Таким образом, израильские солдаты взяли под свой контроль территорию от восточной границы анклава до этой дороги возле города Газа.

На вопрос, может ли он подтвердить прибытие войск на дорогу Салахедин, официальный Даниэль Хагари на пресс-конференции отказался раскрывать подробности и заявил, что они "добиваются постепенного прогресса".

"Наступательная деятельность будет усиливаться в зависимости от этапа войны и ее целей", - сказал он.

По данным палестинских властей, контролирующих Газу, несколько израильских танков, прорвавшихся в сектор и перекрывших дорогу Салахедин, покинули территорию анклава и наступательных действий в жилых кварталах не ведётся.

За последние дни в ЦАХАЛ заявили, что атаковали 600 объектов в Газе, включая склады оружия, десятки пусковых установок противотанковых ракет и укрытия палестинской исламистской группировки ХАМАС, которая контролирует сектор.

Война между Израилем и ХАМАС началась 7 октября с нападения палестинской исламистской группировки на израильскую землю, в результате которого 1 400 человек погибли, более 5 400 получили ранения, и 239 заложников были увезены в сектор Газа.

С тех пор израильская армия бомбит Газу, а в пятницу расширила наземные операции. С палестинской стороны число погибших выросло до 8 000, более 20 000 получили ранения.