Израиль требует эвакуировать больницы в секторе Газа

By Euronews

Армия Израиля считает, что в больницах Газы находятся командные пункты ХАМАС, и требует их персонал и пациентов эвакуироваться. Палестинские врачи отвечают, что эвакуация больных будет означать их убийство.

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Паника, пыль и выбитые окна: Красный Полумесяц опубликовал видео, снятое в больнице Аль-Кудс в городе Газа во время очередной бомбардировки сектора израильской армией.

В Тель-Авиве утверждают, что в лечебном учреждении находится один из командных пунктов ХАМАС, и призывают персонал и пациентов эвакуироваться. Боевики это отрицают, а правозащитники и волонтеры говорят, что эвакуация невозможна.

"У нас нет возможности эвакуировать больницу Аль-Кудс. В больнице находятся более 400 пациентов. Многие из них — в отделении интенсивной терапии. Эвакуировать их — значит убить их. В нашей больнице находятся более 14 000 гражданских лиц, которые стали вынужденными переселенцами из-за постоянных бомбардировок", — заявила представитель Палестинского общества Красного Полумесяца Небаль Фарсах.

Похожая ситуация разворачивается и в еще одной больнице Газы, Аль-Шифа. Израильская армия утверждает, что под ней располагается база ХАМАС, и требует эвакуации учреждения. Главврач больницы Марван Абусада назвал ситуацию "катастрофической", а эвакуацию — невозможной. По его словам, внутри находятся 55 тысяч внутренне перемещенных лиц, пациенты лежат в коридорах и занимают "каждый квадратный метр" больницы. Не хватает антибиотиков и обезболивающих, часть операций проводится без анестезии.

О невозможности эвакуировать пациентов из больниц заявила и ВОЗ. Организация призвала стороны немедленно прекратить огонь и потребовала от Израиля пропустить в Газу гуманитарные грузы. "Больницы переполнены пациентами с тяжелыми травмами, и притоку жертв не видно конца. Запасы медикаментов на исходе и перебои с топливом уже сказываются на работе медицинских учреждений и машин скорой помощи", — говорится в заявлении ВОЗ.