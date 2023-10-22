EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Глава синагоги в Детройте была убита у своего дома

Саманта Волл
Саманта Волл Авторское право David Guralnick/AP
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Как сообщила полиция, Саманта Волл скончалась от множественных ножевых ранений

РЕКЛАМА

Президент (директор) синагоги в Детройте Саманта Волл была убита в субботу возле своего дома. Ее тело было обнаружено около 7 часов утра В Мичигане с "многочисленными" ножевыми ранениями. 40-летняя Волл возглавляла синагогу с 2022 года и тесно сотрудничала с местными политиками от Демократической партии США. Известно, что она была организатором Детройтского мусульмано-еврейского Форума (Muslim-Jewish Forum of Detroit) для сближения представителей разных религий.

Поскольку жестокое убийство было совершено на фоне эскалации напряженности, вызванной войной в Газе, ФБР "будет оказывать полиции содействие по мере необходимости". Полиция до сих пор не установила возможных мотивов и призывает общественность воздержаться от непроверенных слухов и подозрений.

За последнее время в США произошло несколько инцидентов на почве ненависти. Впрочем в данном конкретном случае следователи утверждают, что "не было представлено никаких доказательств того, что это был целенаправленный акт, мотивированный антисемитизмом". Еврейская федерация Детройта заявила, что "известных угроз нет".

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Польша: манекен оказался вором

Новое нападение в Иерусалиме: с места событий сообщает корреспондент "евроньюс"

Война ХАМАС с Израилем: евреи во Франции опасаются всплеска насилия

Антисемитизм Полиция США вооружённое насилие Синагога