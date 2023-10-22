Глава синагоги в Детройте была убита у своего дома

By Euronews

Как сообщила полиция, Саманта Волл скончалась от множественных ножевых ранений

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Президент (директор) синагоги в Детройте Саманта Волл была убита в субботу возле своего дома. Ее тело было обнаружено около 7 часов утра В Мичигане с "многочисленными" ножевыми ранениями. 40-летняя Волл возглавляла синагогу с 2022 года и тесно сотрудничала с местными политиками от Демократической партии США. Известно, что она была организатором Детройтского мусульмано-еврейского Форума (Muslim-Jewish Forum of Detroit) для сближения представителей разных религий.

Поскольку жестокое убийство было совершено на фоне эскалации напряженности, вызванной войной в Газе, ФБР "будет оказывать полиции содействие по мере необходимости". Полиция до сих пор не установила возможных мотивов и призывает общественность воздержаться от непроверенных слухов и подозрений.

За последнее время в США произошло несколько инцидентов на почве ненависти. Впрочем в данном конкретном случае следователи утверждают, что "не было представлено никаких доказательств того, что это был целенаправленный акт, мотивированный антисемитизмом". Еврейская федерация Детройта заявила, что "известных угроз нет".