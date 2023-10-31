EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Израильтяне взорвали дом одного из лидеров ХАМАС

Палестинцы на руинах дома одного из лидеров ХАМАС, взорванного израильскими военными.
Палестинцы на руинах дома одного из лидеров ХАМАС, взорванного израильскими военными. Авторское право Lefteris Pitarakis/AP
By Кнарик Хачатрян
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

На фоне войны в секторе Газа израильтяне снесли дом одного из лидеров ХАМАС на Западном берегу Иордана. Двухэтажный дом был взорван. Его хозяин живёт в изгнании в Ливане.

РЕКЛАМА

Израильские военные разрушили дом Салеха аль-Арури, второго по значимости человека в руководстве ХАМАС на Западном берегу Иордана. Во вторник утром они заложили взрывчатку в двухэтажный дом в деревне Арура в 20 км от Рамаллаха, а затем взорвали его.

Сообщается, что здание пустовало уже лет 15, поскольку Салех жил в изгнании в Ливане.

Местные жители протестовали на руинах. Один из родственников лидера ХАМАС заявил, что от взрыва были повреждены и близлежащие дома.

Кутайб Хасиб, племянник Салеха аль-Арури:

"Ближе к рассветной молитве армия штурмовала деревню, они ворвались в дом и взорвали его, разрушили с помощью взрывчатки. Хотя можно было использовать бульдозеры, они решили взорвать его, в результате чего были повреждены соседние дома".

21 октября израильская армия совершила рейд на ту же деревню и арестовала около 20 человек, в том числе нескольких членов большой семьи Салеха - его брата и девятерых племянников.

Салех аль-Арури, обвиняемый Израилем в организации многочисленных нападений, был избран заместителем главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в 2017 году, официально став вторым номером исламистского движения.

Проведя в общей сложности почти 20 лет в израильских тюрьмах, Салех аль-Арури был освобожден в 2010 году при условии, что он отправится в изгнание.

7 октября ХАМАС совершил нападение на израильскую землю в масштабах и с применением насилия, невиданного со времени создания Израиля в 1948 году. По данным израильских властей, было убито более 1400 человек, большинство из которых были гражданскими лицами.

По данным израильских властей, боевики также похитили по меньшей мере 240 человек и удерживают их в заложниках.

По данным Министерства здравоохранения ХАМАС, в результате ответных бомбардировок Израиля в секторе Газа погибло более 8300 человек, подавляющее большинство из которых - гражданские лица.

На оккупированном Западном Берегу в последнее время наблюдается всплеск насилия между израильтянами и палестинцами. Более 122 палестинцев были убиты в результате израильских рейдов. 

В секторе Газа число погибших палестинцев превысило 8300 человек. По данным минздрава сектора, это в основном женщины и дети. ТОлько за минувшие сутки погибло более 1400 человек - это беспрецедентные цифры за десятилетия палестино-израильского противостояния.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Израиль объявил об освобождении из плена ХАМАС одной из заложниц

Нетаньяху: "Израиль не согласится на прекращение боевых действий"

Израильская армия провела ночной рейд с использованием танков в секторе Газа - ЦАХАЛ

Западный берег реки Иордан Палестина Война Израиля с ХАМАС