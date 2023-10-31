Израильтяне взорвали дом одного из лидеров ХАМАС

На фоне войны в секторе Газа израильтяне снесли дом одного из лидеров ХАМАС на Западном берегу Иордана. Двухэтажный дом был взорван. Его хозяин живёт в изгнании в Ливане.

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Израильские военные разрушили дом Салеха аль-Арури, второго по значимости человека в руководстве ХАМАС на Западном берегу Иордана. Во вторник утром они заложили взрывчатку в двухэтажный дом в деревне Арура в 20 км от Рамаллаха, а затем взорвали его.

Сообщается, что здание пустовало уже лет 15, поскольку Салех жил в изгнании в Ливане.

Местные жители протестовали на руинах. Один из родственников лидера ХАМАС заявил, что от взрыва были повреждены и близлежащие дома.

Кутайб Хасиб, племянник Салеха аль-Арури:

"Ближе к рассветной молитве армия штурмовала деревню, они ворвались в дом и взорвали его, разрушили с помощью взрывчатки. Хотя можно было использовать бульдозеры, они решили взорвать его, в результате чего были повреждены соседние дома".

21 октября израильская армия совершила рейд на ту же деревню и арестовала около 20 человек, в том числе нескольких членов большой семьи Салеха - его брата и девятерых племянников.

Салех аль-Арури, обвиняемый Израилем в организации многочисленных нападений, был избран заместителем главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в 2017 году, официально став вторым номером исламистского движения.

Проведя в общей сложности почти 20 лет в израильских тюрьмах, Салех аль-Арури был освобожден в 2010 году при условии, что он отправится в изгнание.

7 октября ХАМАС совершил нападение на израильскую землю в масштабах и с применением насилия, невиданного со времени создания Израиля в 1948 году. По данным израильских властей, было убито более 1400 человек, большинство из которых были гражданскими лицами.

По данным израильских властей, боевики также похитили по меньшей мере 240 человек и удерживают их в заложниках.

По данным Министерства здравоохранения ХАМАС, в результате ответных бомбардировок Израиля в секторе Газа погибло более 8300 человек, подавляющее большинство из которых - гражданские лица.

На оккупированном Западном Берегу в последнее время наблюдается всплеск насилия между израильтянами и палестинцами. Более 122 палестинцев были убиты в результате израильских рейдов.

В секторе Газа число погибших палестинцев превысило 8300 человек. По данным минздрава сектора, это в основном женщины и дети. ТОлько за минувшие сутки погибло более 1400 человек - это беспрецедентные цифры за десятилетия палестино-израильского противостояния.