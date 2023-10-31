Израиль объявил об освобождении из плена ХАМАС одной из заложниц

By Euronews

Израильская военнослужащая Ори Мегедиш была освобождена в ходе наземной операции в секторе Газа, заявили в ЦАХАЛ. Сейчас она находится в кругу семьи.

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Израиль объявил об освобождении из плена ХАМАС военнослужащей Ори Мегидиш. Это произошло в результате наземной операции в секторе Газа, заявили представители ЦАХАЛ, опубликовав фотографию девушки в кругу семьи. Израильтянка прошла медицинское обследование и чувствует себя хорошо, добавили в армии. Деталей её освобождения не сообщили.

"Добро пожаловать домой", — сказал девушке премьер-министр Биньямин Нетаньяху и подчеркнул, что Израиль продолжит преследовать боевиков.

Между тем ХАМАС опубликовал видео трех женщин, ранее взятых в заложники. На записи говорит лишь одна из них, эмоционально обвиняя израильского премьера в "катастрофе 7 октября" и призывая обменять заложников на палестинцев в тюрьмах Израиля. Когда ролик был снят и был ли он снят под давлением — неизвестно.

Канцелярия Биньямина Нетаньяху назвала видео "жесткой психологической пропагандой" и заявила, что женщина говорила под диктовку боевиков.

Накануне власти Израиля также подтвердили смерть одной из увезенных в Газу заложниц, 23-летней гражданки Израиля и Германии Шани Лук.

"Она была очень жизнерадостной и очень независимой девушкой, была художницей, любила музыку и танцы, у нее было много друзей по всему миру. Она была очень связана с Германией, выучила немецкий язык и завела много друзей. Да, слишком ненадолго. Её жизнь оказалась слишком коротка", — сказала мать девушки Рикарда Лук.

Тем временем семьи других заложников продолжают требовать от израильского правительства сделать освобождение пленников приоритетом. Накануне перед мэрией Иерусалима в рамках символической акции установили 230 пустых кроватей — по числу удерживаемых ХАМАС в Газе израильтян.