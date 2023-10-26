Израильская армия провела ночной рейд с использованием танков в секторе Газа - ЦАХАЛ

By Euronews

Армия Израиля сообщила о проведении целенаправленного рейда с использованием танков в секторе Газа, назвав это подготовкой к следующим этапам боевых действий.

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Израильские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, колонна бронетехники и бульдозеров, проводит рейд на севере сектора Газа. На черно-белой записи видно, как танки движутся к пограничному забору.

"Ночью ЦАХАЛ провел целенаправленный рейд с использованием танков на севере сектора Газа в рамках подготовки к следующим этапам боевых действий. По окончании рейда солдаты покинули этот район", - говорится в заявлении военных.

В ведомстве тоже отметили, что в ходе рейда "были поражены многочисленные террористические ячейки, инфраструктура и пусковые пункты противотанковых ракет".

Агентство Франс Пресс подтвердило местоположение транспортных средств к югу от израильского города Ашкелон и их продвижение на запад, но не смогло проверить, когда была сделана запись.

Всего за несколько часов до этого израильский премьер Биньямин Нетаньяху обратился по национальному телевидению к согражданам, все еще скорбящим и разгневанным после кровавых атак Хамаса 7 октября.

"Кампания за наше существование в разгаре", - заявил он.

Министерство здравоохранения сектора Газа заявила, что в среду число погибших за день выросло на 700, а общее число жертв израильских ударов превысило 6500, включая многих детей. Независимые СМИ не смогли проверить это утверждение, а президент США Джо Байден заявил, что он не доверяют цифрам министерства ХАМАС.

Хотя точное число погибших неясно, масштаб разрушений и страданий не подвергается сомнению: целые кварталы в секторе Газа снесены с лица земли, хирурги в больницах, переполненных ранеными, проводят операции без анестезии, а фургоны для мороженого превратились в импровизированные морги.

Нетаньяху, несмотря на все более громкие международные призывы умерить жестокую кампанию бомбардировок, пообещал продолжать реализацию планов наземной операцией. Он пообещал ликвидировать ХАМАС и вернуть домой всех израильских пленников, однако не уточнил когда и как это будет сделано.