Нетаньяху объявил о начале третьей фазы войны с ХАМАС

Израильские сухопутные войска подступили к Газе. Пехота, усиленная танками, проводит разведывательные рейды на окраинах города.

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Сообщается, что бронетехника заблокировала главное шоссе, которое связывает север анклава с югом. Это единственный пригодный для эвакуации населения маршрут.

Израильскиё премьер-министр объявил о начале третьей фазы войны с ХАМАС. На заседании Совета министров Биньямин Нетаньяху пояснил: _"__Первая фаза заключалась в сдерживании, вторая - в нанеселении ударов с воздуха, теперь наступила фаза продвижения по суше". _

Тем временем, ЦАХАЛ продолжает наносить авиаудары по северной части сектора. Поражены цели и на юге - в Рафахе. Взрывы гремят возле больниц, которым ранее Израиль приказал эвакуироваться, на что врачи ответили отказом из-за большого числа пациентов в тяжёлом состоянии. На территории медучреждений также укрываются тысячи палестинцев.

ХАМАС тоже продолжает обстрел израильской территории.

Израильская армия отчиталась об уничтожении десятков боевиков и нескольких сотен объектов террористов.

Контролируемый ими Минздрав сообщает, что свыше 8300 человек (большинство из них - мирные жители) были убиты с 7 октября.

В этот день ЦАХАЛ объявил о начале военной операции после того, как от рук боевиков ХАМАС погибли около 1400 израильтян. Почти 240 человек террористы удерживают в заложниках. Они потребовали выпустить из тюрем всех заключенных палестинцев в обмен на освобождение пленных. Израиль на это не согласился.

В понедельник стало известно, что в ходе наземной операции израильские войска освободили захваченную боевиками женщину-солдата.