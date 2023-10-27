Родные заложников ХАМАС объединяют усилия по всему миру

By Euronews

Многие из попавших в плен к боевикам имеют двойное гражданство. Их родственники взывают к властям своих стран приложить все силы для их освобождения

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Страны разные — беда одна.

По всему миру родственники израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, объединили свои усилия. Многие из них имеют двойное гражданство, и их близкие взывают к правительствам своих стран бороться за их освобождение.

В Мадриде они встретились с министром иностранных дел и провели эмоциональную пресс-конференцию.

Я приехала сюда, чтобы попросить Испанию и весь мир, демократические страны, не молчать и потребовать немедленного освобождения моей матери и моей семьи Мааян Сигал-Корен

Мааян Сигал-Корен с фотографией похищенной ХАМАС матери скриншот из видео ESRTVE через EBU

В результате жестокого нападения ХАМАСа 7 октября погибло около 1400 человек и более 200 были похищены, в том числе отец этой девушки.

Мы получили фотографию моего отца в пижаме в Газе, с двумя террористами, держащими его за руки Юли Бен-Ами

Другие родственники заложников отправились в Брюссель, чтобы обратиться за помощью непосредственно к Евросоюзу.

Я надеюсь, что страны Европы помогут нам освободить заложников, мои друзья еще живы. По крайней мере, мы знаем, что они были живы 7 октября, может быть, их убили неделю назад, может быть, их убьют через пять минут. Но на сегодняшний день, насколько мы знаем, они живы. Поэтому я надеюсь, что европейцы помогут нам освободить их и осудить ХАМАС Лаура Блайман-Кадар выжившая на фестивале Supernova

Подобные встречи прошли и во многих других странах.

По данным ХАМАС, в результате израильских бомбардировок погибли 50 заложников. Только четверо были освобождены.