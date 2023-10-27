Родные заложников ХАМАС объединяют усилия по всему миру

Многие из попавших в плен к боевикам имеют двойное гражданство. Их родственники взывают к властям своих стран приложить все силы для их освобождения
Страны разные — беда одна.
По всему миру родственники израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, объединили свои усилия. Многие из них имеют двойное гражданство, и их близкие взывают к правительствам своих стран бороться за их освобождение.
В Мадриде они встретились с министром иностранных дел и провели эмоциональную пресс-конференцию.
В результате жестокого нападения ХАМАСа 7 октября погибло около 1400 человек и более 200 были похищены, в том числе отец этой девушки.
Другие родственники заложников отправились в Брюссель, чтобы обратиться за помощью непосредственно к Евросоюзу.
Подобные встречи прошли и во многих других странах.
По данным ХАМАС, в результате израильских бомбардировок погибли 50 заложников. Только четверо были освобождены.