Сектор Газа: нехватка еды, воды и антисанитария

Запасы продовольствия, медикаментов и топлива в Секторе Газа на исходе. В ООН предупреждают: "гражданский порядок в анклаве начинает рушиться".

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Нехватка еды и питьевой воды всё острее ощущается в Газе. Ситуация там "становится тревожнее с каждым днём", - предупреждает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Запасы продовольствия на рынке иссякают, а гуманитарная помощь, поступающая из Египта, скудна и нерегулярна, сообщают в БАПОР.

Там отмечают: участились случаи взломов и разграбления центров распределения гумпомощи, это признак того, что "гражданский порядок начинает рушиться".

Еврокомиссар по вопросам гумпомощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич написал в своём микроблоге:

"Гумпомощь нужна людям в Газе только для того, чтобы пережить этот день. Глубина их отчаяния не поддаётся описанию. Я вновь настоятельно призываю вовлечённые стороны обеспечить беспрепятственный и безопасный гуманитарный доступ в Газу прямо сейчас. Это должно быть расширено. Это должно включать в себя топливо и укрытие".

Палестинский Красный Полумесяц, работающий в Газе, утверждает, что получил от Израиля приказ эвакуировать больницу Аль-Кудс. Как говорят местные медработники, это невозможно из-за большого числа пациентов в тяжёлом состоянии. Включая тех жителей, которые просто укрываются на территории медучреждения, там находится примерно 12 000 человек.

Израильские спецслужбы неоднократно заявляли, что ХАМАС размещает свои командные центры в тоннелях под госпиталями и больницами.

Между тем, ещё шесть грузовиков с продовольствием и медикаментами прибыли сегодня в анклав через КПП "Рафах". Но "это капля в море", сетуют в Международном Комитете Красного Креста.

Власти Израиля в воскресенье пообещали, что скоро помощь будет поступать в большом объёме, не приведя подробностей.

Нехватка питьевой воды, тела под завалами (более тысячи, по данным ВОЗ), переполненные кладбища и перегруженные морги ухудшают и без того ужасные антисанитарные условия не жизни, а скорее выживания в Газе.