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Война в Украине: карта боевых действий на 27 октября 2023

Саша Вакулина, Euronews
Саша Вакулина, Euronews Авторское право Euronews
By Oleksandra Vakulina
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Потери тяжелой российской техники в районе Авдеевки, вероятно, подорвут наступательные возможности России в долгосрочной перспективе.

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Потери тяжелой российской техники в районе Авдеевки, вероятно, подорвут наступательные возможности России в долгосрочной перспективе.

Пресс-секретарь Южно-Таврийской группы войск Украины полковник Александр Штупун заявил, что с 10 октября российские войска потеряли 5 000 человек убитыми и ранеными и 400 единиц бронетехники под Авдеевкой и Марьинкой к юго-западу от Донецка. Российское руководство эту информацию не подтверждает и не комментирует.

ISW сообщает: "Спутниковые снимки подтвердили, что в период с 10 по 20 октября российские военные потеряли по меньшей мере 109 боевых машин, в основном бронированных машин и танков.

Российскому командованию, скорее всего, будет сложно компенсировать потери российской техники, особенно бронетехники.

Масштабные потери и нехватка российской техники в первый год полномасштабного вторжения серьезно ограничили способность России вести эффективную механизированную маневренную войну во время наступления российских вооруженных сил зимой-весной 2023 года, что способствовало дальнейшим потерям в беспорядочных механизированных атаках в районе Угледара Донецкой области в январе-феврале 2023 года.

Недавние потери в районе Авдеевки, вероятно, приведут к еще более явной нехватке российской техники и задержке любого прогресса, которого добились российские военные в решении проблемы ухудшения возможностей вести  механизированную маневренную войну.

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