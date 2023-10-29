На Мальте обсуждают украинскую "Формулу мира". Москва обвинила Киев в "ядерном терроризме"

Западные партнёры Украины и страны Глобального Юга обсуждают на Мальте реализацию "Формулы мира", предложенной Владимиром Зеленским. Среди пунктов документа – ядерная безопасность. МИД РФ заявил, что ВСУ атаковали Курскую АЭС с помощью беспилотников.

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На Мальте проходит третий саммит по украинской "Формуле мира" с участием более 65 стран. Впервые к обсуждениям плана "справедливого" по версии Киева окончания войны присоединилась Армения.

Россия не была приглашена на встречу, а Китай отклонил приглашение.

Как сообщили в офисе президента Украины дискуссия затронула такие пункты документа, как ядерная, энергетическая и продовольственная безопасность, освобождение пленных и депортированных лиц, а также восстановление территориальной целостности страны.

"Формула мира" для прекращения российского вторжения была предложена Владимиром Зеленским на саммите G20 в августе 2022 года и на сегодняшний день включает 10 пунктов.

Москва обвинила Киев в "ядерном терроризме"

Что касается ядерной безопасности, МИД России обвинил ВСУ в атаке БПЛА на Курскую АЭС. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, один из украинских дронов "врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены".

Власти в Киеве пока не комментировали это.

По версии российских властей, инцидент произошёл в четверг. Днём ранее был нанесён удар по территории вблизи Хмельницкой АЭС на западе Украины.

Россия и Украина регулярно обвиняют друг друга в том, что "безответственные атаки" могут привести к ядерной катастрофе. За ситуацией следит МАГАТЭ.

Обстрелы Херсонщины, работа ПВО над Крымом

В субботу российские войска продолжали обстреливать Херсонскую область. Глава региона сообщил о попаданиях в жилые районы. Пострадали 5 человек.

В ночь на воскресенье российские средства ПВО сбили 36 беспилотников над акваторией Чёрного моря и аннексированным Крымом, отчитались в Минобороны РФ.