Освобождение заложников: прогресса нет

By Euronews

Сотни людей у здания Кнессета требовали немедленного возвращения домой находящихся в плену у ХАМАС израильтян. За месяц освобождены лишь пятеро заложников

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Сотни людей приняли участие в акции протеста у здания израильского парламента. Их требования — добиться от правительства безопасного возвращения израильтян, похищенных боевиками ХАМАС 7 октября.

Обвинения и гнев растут: спустя более месяца после теракта были освобождены только пять заложников.

Маоз Инон, его родители погибли в результате атак ХАМАСа :

— Правительство Израиля, государство Израиль, предало моих родителей, предало наше население, и предает этих 240 заложников и их семьи снова, снова и снова, с каждой минутой, пока они не возвращаются домой в безопасности к своим семьями.

Анер Премингер, родственник жертв терактов ХАМАС:

— Наиважнейший приоритет - вернуть заложников, несмотря ни на что, даже если для этого придется обменять, освободить всех заключенных. Всех, не только ХАМАС, но и палестинских заключенных нужно обменять на заложников".

За судьбу заложников переживают многие в мире, в том числе и в Лондоне. Военные аналитики предупреждают, что в Газе предстоят недели изнурительных уличных боев.

Операция по поиску заложников чрезвычайно сложна, поскольку предполагается, что они находятся в сети тоннелей, протянувшихся на сотни километров.

В Аргентине почти 50 плюшевых медведей с завязанными глазами и ртами были прикреплены к забору вокруг Обелиска в центре Буэнос-Айреса. Они представляли более 40 детей, находящихся в плену у ХАМАС.

Всего в заложниках у боевиков - свыше 240 человек в возрасте от 9 месяцев до 85 лет.