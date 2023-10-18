Родственники заложников требуют освободить пленников

By Euronews

Участники манифестации в Тель-Авиве требуют от мировых лидеров сделать все возможное для освобождения пленников ХАМАС.

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Родственники немцев, похищенных боевиками в ХАМАС, собрались возле посольства Германии в Тель-Авиве. Акция прошла на фоне визита в Израиль канцлера ФРГ Олафа Шольца. Участники манифестации призвали Шольца и других мировых лидеров все возможные усилия для освобождения пленников.

Рикарда Лук узнала свою дочь Шани на видео, распространенном в соцсетях. По словам женщины, она получила информацию о том, что у ее дочери травма головы и она находится в больнице в секторе Газа.

Рикарда Лук, мать Шани Лук:"Я надеюсь моя дочь будет сильной, что она выстоит. Мы надеемся, что с ней все будет хорошо, и мы сможем освободить ее".

Дочь Керен Шем Мию также похитили боевики. Видео с ней обнародовал группировка ХАМАС. Керен умоляет вернуть дочь домой.

Керен Шем, мать Мии Шем:"До вчерашнего дня я не знала, жива она или мертва. Все, что я знала, это то, что ее могли похитить. Я умоляю мир вернуть моего ребенка домой. Она пошла только на вечеринку, на фестивальную вечеринку, чтобы немного развлечься. Сейчас она в Газе".

Это первое видео ХАМАС с заложниками, удерживаемыми в Газе. По данным Израиля, боевики захватили 199 человек. В то же время ХАМАС утверждает, что в их руках находится 200-250 пленников.