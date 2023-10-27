Активисты-экологи облили пирамиду Лувра оранжевой краской

By euronews

Туристы получили возможность увидеть и Лувр, и акцию протеста экоактивистов

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Стеклянная пирамида Лувра стала в пятницу оранжевой. Активисты экологической радикальной группы Dernière Rénovation ("Последнее обновление2) забрались на здание музея в Париже и облили его флюоресцентной оранжевой краской, а также разноцветной водой.

Целью этой акции гражданского неповиновения, как ее называют члены движения, стал призыв к правительству Франции повысить энергоэффективность зданий. План по реновации жилого фонда оценивается организаторами в 12 млрд евро в год.

Акция экологов была немногочисленной - всего около десяти человек, но вызвала интерес туристов и полиции. Активисты доволбьно быстро были оттеснены с места "перфоманса" охраной музея и стражами правопорядка.

Это не первая манифестация представителей французского отделения Dernière Rénovation, которое создано в 2022 году. Так ранее активисты перекрывали движение на парижских автодорогах, что приводило к пробкам и даже столкновениям с автомобилистами. Несколько человек были задержаны.