Экоактивисты освистали пассажиров круизного лайнера во французском порту

By Euronews

Акция протеста в бретонском порту Дуарнене собрала несколько десятков протестующих против круизной индустрии. По их мнению она наносит серьезный вред полярной фауне.

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"Позор", "Вам здесь не рады", "Возвращайтесь домой". Явно не к такому приему готовились пассажиры круизного лайнера World Traveller по прибытии в бретонский порт Дуарнене.

Десятки экоактивистов встретили роскошное судно криками и свистом.

Таким образом они протестуют против воздействия круизной туриндустрии на хрупкие полярные регионы.

"Суда, которые находятся здесь, только и делают, что курсируют туда-сюда между Арктикой и Антарктикой. Мы здесь для того, чтобы защитить полярную фауну, которая страдает от изменения климата и всех последствий нашего образа жизни в этом обществе", — заявляет одна из протестующих.

Мы просто осуждаем эту отрасль, у которой нет причин для существования. Нам эта отрасль не нужна экоактивист

World Traveller делал остановку во французском порту в рамках круиза из Дублина в Лиссабон. Но в ноябре он отправится в Антарктику.

Круизный оператор Atlas Ocean Voyages, базирующийся во Флориде, утверждает на своем сайте, что его суда потребляют "только пятую часть топлива", используемого традиционными круизными лайнерами, "таким образом, снижая (свое) воздействие на окружающую среду".

По данным исследования, проведенного неправительственной организацией "Транспорт и окружающая среда", в 2022 году круизные суда, курсирующие в европейских водах, выбросили в атмосферу более 8 млн тонн CO2, что эквивалентно 50 тысячам рейсов Париж-Нью-Йорк.