Активисты защиты климата бросают вызов Твиттеру

Что общего между климатологом из Германии и канадским клерком? Оба они разделяют страсть к охоте на отрицателей изменения климата в Twitter (Твиттере).

Питер и Том входят в группу онлайн-активистов, получившую название Team Ninja Trollhunters или TNT, которая была создана в 2019 году. Их миссия заключается в борьбе с троллями, отрицающими изменение климата, в Твиттере.

По всему миру насчитывается около 25 активных членов TNT, которые действуют анонимно. Они попросили нас не раскрывать их личности из-за оскорблений и бесчисленных угроз, которые они получают.

Отрицание изменения климата не запрещено в Твиттере, но другие виды контента, содержащие угрозы, преследование или язык ненависти, запрещены.

И вот что делает ТНТ, чтобы отрицателей изменения климата заблокировали.

"Дезинформация, пропаганда не так важны для "Твиттера", - считает Питер. - Но если в ваших сообщениях проявляются расизм, ненависть, женоненавистничество и так далее, о них определенно можно сообщить. И поэтому мы фокусируемся на этих вещах. Я не пытаюсь убедить какого-то тролля. Нет, я не пытаюсь изменить их мнение. Я смотрю на других людей, которые читают это и говорят: "О, это интересно". Ведь знаете, в 99 % случаев у троллей нет никаких фактов. У них есть сомнения, дезинформация, разделение, путаница. Поэтому вы просто выкладываете реальные факты и говорите: вот они. Теперь все остальные тогда скажут: "О, хорошо". И вместо того, чтобы читать бульварную газету на первых ступенях библиотеки, вы можете зайти в библиотеку в такой-то раздел. И вот информация об этом. И это то, что я делаю. Я думаю о себе как о болельщике, библиотекаре. Вот, пожалуйста. Вот информация. Идите, посмотрите. И большинство людей так и делают".

Активисты утверждают, что в результате их действий около 600 аккаунтов в Твиттере, пропагандирующих отрицание изменения климата, были приостановлены.

Но с тех пор как Элон Маск возглавил соцсеть и восстановил многие ранее забаненные аккаунты, ситуация для этих анонимных интернет-мстителей сильно изменилась.

"Некоторые из других основателей группы больше не активны в Твиттере, - добавляет Том. - Это произошло после того, как Маск стал владельцем соцсети. Они были не особенно довольны тем, что все аккаунты, от которых нам удалось избавиться за распространение дезинформации, снова вернулись. А это были четыре года работы по удалению этих 600 ключевых вредоносных аккаунтов"!

Том и Питер назвали новую политику Твиттера в отношении модерации контента "удручающей". Но они настаивают на продолжении своей онлайн-борьбы за то, чтобы донести до людей правду об изменении климата.