Российские ядерные заряды доставлены в Беларусь

Euronews

В Кремле ранее подчёркивали, что контроль за арсеналом остаётся у Москвы

Первые ядерные заряды доставлены на белорусскую территорию. Об этом заявил президент России Владимир Путин на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Ещё в конце марта Москва и Минск заявили о возможности возведения хранилищ в Беларуси, а соответствующий договор был подписан в конце мая. В Кремле подчёркивают, что контроль за арсеналом остаётся у Москвы.

Владимир Путин, президент России:

«Это произошло. Первые ядерные заряды доставлены на территорию Беларуси. Но только первые, это первая часть. До конца лета, до конца года мы эту работу выполним целиком и полностью».

21 февраля этого года Россия в одностороннем порядке приостановила участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях; но формально, как и Беларусь, остаётся участницей Договора о нераспространении ядерного оружия. Отправка российских зарядов в Беларусь означает, что обе страны нарушают его.