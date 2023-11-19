Интрига во втором туре президентских выборов в Аргентине

Более 35 миллионов аргентинских избирателей определят будущее страны, переживающей тяжелейший экономический кризис, на ближайшие 4 года.

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В Аргентине проходит второй тур президентской гонки. Более 35 миллионов избирателей выбирают между левоцентристом Серхио Массой, нынешним министром экономики и представителем лагеря перонистов, и Хавьером Милеем, лидером либертарианской коалиции "Свобода наступает", которого постоянно сравнивают с Дональдом Трампом.

Месяц назад в первом туре Милей набрал 30%, а Масса – 37%. Успех действующего министра экономики удивил аналитиков, поскольку годовой уровень инфляции в стране приближается к рекордным 143%.

Инфляция в Аргентине исторически была высокой, среди глубинных причин – внешняя задолженность (почти 30% кредитов МВФ приходятся на Буэнос-Айрес) и недостаток конкуренции в стратегических отраслях экономики. Но нынешняя ситуация усугубилась из-за последствий пандемии, войны в Украине и засухи этого года.

Масса пообещал исправить ситуацию за счёт "бюджетной дисциплины" и накопления валютных резервов.

Милей, в свою очередь, обещает в случае победы заменить песо на доллар и ликвидировать Центробанк.

По последним опросам, антисистемный кандидат незначительно опережает своего соперника-перониста, при этом высок процент неопределившихся избирателей.

Первые предварительные результаты начнут публиковаться после 21:00 по местному времени.