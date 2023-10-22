Израиль усиливает удары по сектору Газа перед наземной операцией

Командование израильской армии подтвердило, что идёт усиленная подготовка к наземной операции в Газе. В то же время, в стране прошли манифестации с требованием прекратить огонь и провести переговоры для освобождения заложников, которых удерживает ХАМАС.

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Жители Тель-Авива зажгли свечи в память о 1400 израильтян, погибших от рук террористов, и в надежде на возвращение более 200 заложников, которые удерживает ХАМАС.

В еврейском государстве прошли манифестации с требованием прекратить огонь и провести переговоры об освобождении пленных.

По данным агентств и корреспондента Euronews Валери Гориа, в субботу группировка "Бригады Аль-Кассама" (военное крыло ХАМАСА) объявила о своей готовности освободить двух заложниц, используя те же процедуры, с помощью которых ранее были выпущены две гражданки США. Позже ХАМАС заявил, что от этой процедуры Израиль отказался. Израильские официальные лица, в свою очередь, назвали эту историю "лживой пропагандой". В заявлении офиса президента добавлялось: "Мы продолжим действовать всеми возможными способами, чтобы вернуть всех похищенных и пропавших без вести людей домой".

Даниэль Хагар, представитель Армии обороны Израиля:

“Нам нужно действовать в наилучших условиях, наблюдая за всем, что происходит, из оперативного штаба. Прямо сейчас мы занимаемся созданием этих наилучших условий для следующего этапа войны, а не делаем то, что говорят другие. Мы усилим наши атаки. Мы сведём к минимуму опасность для наших войск на следующих этапах военных действий”.

Между тем, Армия обороны Израиля продолжает подготовку к наземной операции; военные заявили, что они увеличат частоту ударов по объектам ХАМАС, чтобы создать наиболее благоприятные условия для продвижения сухопутных войск. Представители ЦАХАЛ повторили призыв к жителям анклава эвакуироваться на юг.

Стало известно, что израильские силы нанесли авиаудар по подземному террористическому комплексу в мечети Аль-Ансар в Дженине: по сообщениям ЦАХАЛ, там находилась террористическая ячейка боевиков ХАМАС и "Исламского джихада".

AFP, ссылаясь на источники в ХАМАС, пишет, что не менее 55 палестинцев погибли в результате ночных обстрелов со стороны Израиля, разрушены свыше 30 домов.

Сирийские государственные СМИ сообщили, что рано утром в воскресенье Израиль подверг ракетной атке международные аэропорты Дамаска и Алеппо, в результате чего погиб один человек. Взлётно-посадочные полосы повреждены и выведены из эксплуатации.

А политики тем временем продолжают свои попытки найти способы ненасильственного решения и отговорить Израиль от наземной операции. Каирская конференция по мирному урегулированию конфликта завершилась без какого-либо существенного результата.

Президент Кипра Никос Христодулидис и премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыли на встречу с Биньямином Нетаньяху в Тель-Авив. Оба выразили солидарность с еврейским государством, безоговорочно поддержав его право на защиту, в то же время, выразив серьёзную обеспокоенность судьбой гражданского населения в Газе.