Нетаньяху: "Каждый член ХАМАС – покойник"

Шестой день конфликта: Израиль "наносит широкомасштабные удары" по объектам ХАМАС в секторе Газа. Военнослужащие еврейского государства выставлены на границе с палестинским анклавом и также на севере страны. В Газе ухудшается гуманитарная ситуация.

Обновление: число погибших израильтян с начала войны достигло 1300 человек – The Times of Israel.

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Мобилизация в Израиле проводится в "масштабах крупной страны", такой как США. "Нет ни одной семьи, в которой не было бы человека, призванного в армию", – заявили в ЦАХАЛ.

По словам подполковника Джонатана Конрикуса, 300 тысяч резервистов сосредоточены вблизи границы с сектором Газа.

Сообщения о создании военного кабинета, куда вошли премьер-министр Биньямин Натаньяху, один из лидеров оппозиции Бенни Ганц и министр обороны Йоав Галлант, усилили предположения о том, что наземное вторжение в контролируемый ХАМАС сектор может начаться в ближайшее время. И Нетаньяху, и Ганц заявляют, что их главная цель – "уничтожение" ХАМАС.

Как пишет Associated Press, израильские военные утверждают, что готовятся к наземной операции, но политическое руководство страны пока не приняло окончательного решения.

Каждый член ХАМАС – покойник. ХАМАС – это ИГИЛ, и он будет разгромлен и уничтожен так же, как мир разгромил и уничтожил ИГИЛ. Биньямин Натаньяху премьер-министр Израиля

Согласно представителю Армии обороны Израиля, в ночь на четверг военные страны наносили массированные удары по объектам ХАМАС в палестинском анклаве.

По последним данным Минздрава в Газе, число погибших в результате израильских авиаударов возросло до 1200. Это сопоставимо с количеством жертв масштабной атаки палестинских боевиков на юг Израиля.

Более 338 тыс. палестинцев пришлось эвакуироваться вглубь сектора.

Несмотря на то, что многие страны и объединения осудили жестокость ХАМАС и назвали реакцию Израиля правомерной, ООН призывает обеспечить гуманитарный доступ в осаждённую Газу.

В Газу должны быть доставлены жизненно важные грузы, включая топливо, продовольствие и воду. Необходим быстрый и беспрепятственный гуманитарный доступ прямо сейчас. Антониу Гутерриш генеральный секретарь ООН

В Белом доме заявили, что Вашингтон работает с Израилем и Египтом над созданием коридора для гражданского населения Газы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал переговоры с ХАМАС с целью добиться освобождения заложников, похищенных исламистской группировкой, об этом этом сообщил телеканал Habertürk и агентство "Франс-пресс" со ссылкой на официальные источники.

В плену у ХАМАС находятся десятки израильтян и граждан других государств.

После смертоносной субботней атаки ХАМАС Израиль объявил о "полной блокаде" сектора Газа, прекратив поставки электроэнергии, продовольствия и воды.