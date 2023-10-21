Корреспондент Euronews передает последние новости из Иерусалима.

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Новость об освобождении двух американских заложников всколыхнула общественное мнение в Израиле, и социальные сети зашумели с облегчением. В то же время существует много опасений и предположений по поводу того, откроет ли это путь к освобождению остальных заложников.

Что касается общественного мнения в Палестине: то, что происходит в Газе, вызывает возмущение. Оно не нашло отклика у сил безопасности Израиля. По сообщениям, более тысячи палестинцев были арестованы и более 80 человек, по некоторым данным, были убиты в палестинских районах страны.

Между тем на юге страны продолжаются ракетные обстрелы со стороны ХАМАС, а также ответные действия израильских войск. В то время как на севере страны нарастает напряженность между силами "Хезболлы" и израильской армией, что вынуждает тысячи мирных жителей бежать в более безопасные районы страны.