EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Срочная новость. Еще 17 грузовиков проехали КПП Рафах с помощью для жителей Газы - Египет

Свыше двух миллионов жителей Сектора Газа отчаянно нуждаются в продовольствии и питьевой воде
Свыше двух миллионов жителей Сектора Газа отчаянно нуждаются в продовольствии и питьевой воде Авторское право Fatima Shbair/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Надежда Дрямина
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

После открытия КПП на границе с Египтом 20 грузовиков с гуманитарной помощью накануне прибыли на склад БАПОР в Газе. Оттуда будет вестись распределение продовольствия и медикаментов.

РЕКЛАМА

20 фур с гуманитарным грузом проследовали через погранпереход Рафах на границе Газы с Египтом и прибыли на склад БАПОР - Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам. Оттуда медикаменты и продовольствие будут распределять по больницам, школам и приютам.

Официальные лица Газы и ООН, называя ситуацию в анклаве катастрофической, говорят, что прибывший груз - "капля в море", и его будет недостаточно для того, чтобы помочь нуждающимся в помощи жителям.

Махмуд Хамад, представитель Министерства здравоохранения Газы:

"То, что прибыло сегодня, - это что-то очень незатейливое, небольшое: всего один или два грузовика со специальными медицинскими принадлежностями. Мы пока ничего не знаем об ассортименте и качестве. Мы координируем свои действия с БАПОР. Оно распределит эти материалы среди подразделений Минздрава, которые срочно в них нуждаются".

До войны в Газу ежедневно въезжало по сотне грузовиков с гуманитарной помощью.

Израиль настаивает на дополнительном досмотре, чтобы предотвратить отправку оружия боевикам ХАМАС, и противится поставкам топлива в Газу. Хотя, как указывают в гуманитарных организациях, оно необходимо для электрогенераторов и водяных насосов (жители уже несколько дней остаются без света и нормального водоснабжения).

Пропуск 20 грузовиков был согласован президентами США и Египта ранее на этой неделе. Неизвестно, когда, на каких условиях и будет ли вообще поступать дальнейшая помощь. Кроме того, покинуть анклав через открывшийся КПП надеются беженцы, иностранцы, но пока их судьба не ясна.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Израиль усиливает удары по сектору Газа перед наземной операцией

Выжившие в Беэри: "Мы хороним людей каждый час"

Израиль: ХАМАС освободил двух заложниц из США

Сектор Газа Палестино-израильский конфликт Египет