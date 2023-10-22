После открытия КПП на границе с Египтом 20 грузовиков с гуманитарной помощью накануне прибыли на склад БАПОР в Газе. Оттуда будет вестись распределение продовольствия и медикаментов.

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20 фур с гуманитарным грузом проследовали через погранпереход Рафах на границе Газы с Египтом и прибыли на склад БАПОР - Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам. Оттуда медикаменты и продовольствие будут распределять по больницам, школам и приютам.

Официальные лица Газы и ООН, называя ситуацию в анклаве катастрофической, говорят, что прибывший груз - "капля в море", и его будет недостаточно для того, чтобы помочь нуждающимся в помощи жителям.

Махмуд Хамад, представитель Министерства здравоохранения Газы:

"То, что прибыло сегодня, - это что-то очень незатейливое, небольшое: всего один или два грузовика со специальными медицинскими принадлежностями. Мы пока ничего не знаем об ассортименте и качестве. Мы координируем свои действия с БАПОР. Оно распределит эти материалы среди подразделений Минздрава, которые срочно в них нуждаются".

До войны в Газу ежедневно въезжало по сотне грузовиков с гуманитарной помощью.

Израиль настаивает на дополнительном досмотре, чтобы предотвратить отправку оружия боевикам ХАМАС, и противится поставкам топлива в Газу. Хотя, как указывают в гуманитарных организациях, оно необходимо для электрогенераторов и водяных насосов (жители уже несколько дней остаются без света и нормального водоснабжения).

Пропуск 20 грузовиков был согласован президентами США и Египта ранее на этой неделе. Неизвестно, когда, на каких условиях и будет ли вообще поступать дальнейшая помощь. Кроме того, покинуть анклав через открывшийся КПП надеются беженцы, иностранцы, но пока их судьба не ясна.